» » "Интер" подает в суд на Corriere dello Sport за публикацию оскорблений в адрес Конте

"Интер" подает в суд на Corriere dello Sport за публикацию оскорблений в адрес Конте

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после матча 16-го тура Серии А с "Фиорентиной" (1:1) прокомментировал конфликт с прессой и сообщил, что клуб подает в суд на Corriere dello Sport.

Ранее издание опубликовало письмо болельщика "Болоньи", который в жесткой манере раскритиковал миланский клуб и Конте за вылет из Лиги чемпионов. Перед игрой с "Фиорентиной" нерадзурри в знак протеста отменили традиционную пресс-конференцию Конте.

"Всеми вопросами занимается юрист. Это не мой выбор, так решил "Интер", приняв эту историю на личный счет. Чтобы показать пример, нужно подать сигнал на весь мир и каждому, а не кому-то отдельно. Нужно уважение. Как же абсурдно и удивительно было видеть, что ассоциация прессы требует от меня извинений за пропуск пресс-конференции. Им должно быть стыдно.

СМИ заходят слишком далеко. Сначала они публикуют расистскую обложку, которая делает нас посмешищем на весь мир. Затем публикуют письмо Михайловича за день до того, как он объявил о своей болезни, хотя он просил их не делать этого. Нужны какие-то рамки. Если у кого-то есть ручка, это не значит, что он мо

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Интер Конте Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

До 10 игроков "Авангарда" готовы покинуть клуб из-за введения потолка зарплат 1
Испанцы обвинили Зозулю в нацизме, а украинец в ответ расплакался 2
Юнгберг просит руководство "Арсенала" поскорей назначить главного тренера 1
"Милан" в январе может купить 19-летнего защитника из Чемпионшипа
Конте: в матчах с "Барселоной" и "Фиорентиной" "Интер" заслуживал большего
Уткин предложил Гинеру стать блогером 3
Рамос: было видно, что "Реал" приехал в Валенсию за тремя очками
Мосгорсуд заблокировал на три года показы АПЛ на Twitch 3
"Интер" подает в суд на Corriere dello Sport за публикацию оскорблений в адрес Конте
Ибрагимович рассматривает предложение от клуба АПЛ
Игнашевич пройдет стажировку у Виллаш-Боаша в "Марселе"
Уткин высказался за легализацию проституции в России 6
Зидан: "Реал" никогда не сдается. Одно очко с "Валенсией" — небольшая награда для нас
Монтелла: было бы больно и несправедливо проиграть "Интеру"
Вратарь "Шальке" жестко вырубил хавбека "Айнтрахта" ударом ногой в грудь 2
Лено: "Арсенал" заслужил поражение от "Манчестер Сити"
Уткин: есть опасения, что Лунев пьет 15
Вице-президент "Альбасете": Зозуля подавлен. Он плакал в раздевалке 7
Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч из-за оскорблений украинца Зозули 4
"Барселона" рассматривает возможность возвращения Гвардиолы
Уткин прокомментирует матч "Барселона" — "Реал" на "Телеспорте" 2
Тухель: Паредес все чаще демонстрирует свои качества
Леонардо попросил не беспокоить Тухеля вопросами о трансферах "ПСЖ"
"Зозуля — гребаный нацист". В Испании прервали матч из-за оскорблений украинца 15
Гиггз: Марсьяль постоянно выглядит вялым, апатичным
Мбаппе — самый молодой футболист за 50 лет, забивший 70 голов в чемпионате Франции
"Ман Сити" принес соболезнования семье фаната, который умер по дороге в Лондон на матч с "Арсеналом"
В "Лионе" опасаются, что Депай получил серьезную травму колена
"Реал" на 95-й минуте вырвал ничью в матче с "Валенсией"
Гол Паредеса помог "ПСЖ" разгромить "Сент-Этьен"
Все новости