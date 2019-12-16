"Интер" подает в суд на Corriere dello Sport за публикацию оскорблений в адрес Конте

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после матча 16-го тура Серии А с "Фиорентиной" (1:1) прокомментировал конфликт с прессой и сообщил, что клуб подает в суд на Corriere dello Sport.Ранее издание опубликовало письмо болельщика "Болоньи", который в жесткой манере раскритиковал миланский клуб и Конте за вылет из Лиги чемпионов. Перед игрой с "Фиорентиной" нерадзурри в знак протеста отменили традиционную пресс-конференцию Конте."Всеми вопросами занимается юрист. Это не мой выбор, так решил "Интер", приняв эту историю на личный счет. Чтобы показать пример, нужно подать сигнал на весь мир и каждому, а не кому-то отдельно. Нужно уважение. Как же абсурдно и удивительно было видеть, что ассоциация прессы требует от меня извинений за пропуск пресс-конференции. Им должно быть стыдно.СМИ заходят слишком далеко. Сначала они публикуют расистскую обложку, которая делает нас посмешищем на весь мир. Затем публикуют письмо Михайловича за день до того, как он объявил о своей болезни, хотя он просил их не делать этого. Нужны какие-то рамки. Если у кого-то есть ручка, это не значит, что он мо