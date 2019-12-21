Буффон: поражение от "Лацио" в Серии А помогло "Ювентусу"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон в преддверии матча за Суперкубок Италии с "Лацио" вспомнил игру с римлянами (1:3) в 15-м туре Серии А."Все пошло не так, как мы ожидали две недели назад, но мы в любом случае не заслуживали поражения. Оно стало результатом негативных инцидентов. Были матчи, в которых мы не заслуживали победы, но мы их добивались на 94-й минуте.После поражения от "Лацио" мы обрели энтузиазм, который был потерян. Мы вернулись на вершину таблицы, показывая огромное желание."Лацио" — превосходная команда, у которой есть сильные стороны и хорошие игроки. Они особенно опасны в атаке. Мы уважаем нашего соперника — так же, как они уважают нас", — цитирует Буффона Corriere dello Sport.