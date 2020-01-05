Фонсека — о поражении от "Торино": дело не в настрое. "Рома" нанесла 31 удар в створ

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "Торино" (0:2) в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии."Причина поражения — не в настрое на матч. У нас многое получалось. Мы нанесли 31 удар в створ, но мяч не хотел залетать в ворота. Не думаю, что мы сыграли хорошо, но у нас были голевые моменты.У нас были проблемы с выходом из обороны, но за первые 7 минут мы могли забить 3 раза. Даже один гол мог бы изменить ход игры.Во втором тайме мы кое-что поправили и играли лучше. Такое ощущение, что мы могли бы играть более 90 минут сегодня, но все равно не забили бы", — цитирует Фонсеку DAZN."Торино" набрал 24 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Рома" (35 очков) осталась на 4-й позиции.