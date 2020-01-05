"Лацио" может подать в суд на собственных фанатов из-за проявления расизма

"Лацио" выступил с заявлением, осуждающим расистские выкрики в адрес Марио Балотелли во время матча 18-го тура итальянской Серии А с "Брешией" (2:1), обещая судебный иск против собственных фанатов."Как это всегда было и в прошлом, "Лацио" осуждает дискриминационное поведение крошечного меньшинства болельщиков во время матча с "Брешией".Клуб ещё раз подтверждает своё осуждение подобного неоправданного поведения и подтверждает своё намерение подать в суд на тех, кто фактически предает свою спортивную страсть, нанося серьезный ущерб имиджу клуба", — сообщается на официальном сайте римского клуба.По ходу матча Балотелли сообщил арбитрам о поведении фанатов, после чего тот приостановил поединок на пять минут.