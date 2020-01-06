» » "Удинезе" одержал победу над "Лечче"

"Удинезе" одержал победу над "Лечче"

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Лечче" со счетом 1:0.

Чемпионат Италии

18 тур

Гол: Де Пауль, 89

Лечче: Габриэл, Делл'Орко, Лучионе, Россеттини, Донати, Фалько, Табанелли (Фариас, 69), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Бабакар

Удинезе: Муссо, Ларсен, Трост-Эконг, Де Майо, Нуйтинк, Сема (Пуззетто, 75), Де Пауль (Барак, 90+1), Мандрагора, Фофана, Несторовски (Лазанья, 65), Окака Чука

Предупреждения: Ла Мантиа, 80, Де Пауль, 89


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Удинезе Лечче Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сарри: во время матча "Наполи" - "Интер" буду выгуливать собаку
Агент Видаля прилетел в Милан, чтобы провести переговоры с "Интером"
"Антальяспор" объявил о переходе Кудряшова
Роналду: "Ювентус" сумел оказать давление на "Интер"
СМИ: Скопинцев подписал контракт с "Динамо" 3
Де Росси рассказал о решении завершить карьеру
"Удинезе" одержал победу над "Лечче"
"Наполи" - "Интер": стали известны стартовые составы
Умер вице-чемпион мира в составе сборной Германии Тильковски
Хын Мин: не хочу больше думать о красных карточках 1
Уэльс усилит меры безопасности перед игрой с США из-за ситуации на Ближнем Востоке 1
Нойер: переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с "Баварией" 1
Паратичи исключил уход из "Ювентуса" Джана и Рабьо
Черышев - в заявке "Валенсии" на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с "Реалом"
Де Росси принял решение о завершении карьеры
Экс-игрок "Эспаньола": мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову 1
Кузнецов: "Эспаньол" узнавал у меня информацию по трём игрокам ЦСКА 11
Колыванов возглавил "Арарат" 2
Фелиш: сейчас вижу, как счастлив был в "Бенфике". Планирую однажды вернуться 1
Тарасов призвал перестать его оскорблять после поста о победе молодежки над Канадой 18
"Милан" не смог обыграть "Сампдорию"
"Ювентус" разгромил "Кальяри" со счетом 4:0, Роналду оформил хет-трик
"Аталанта" забила 5 безответных мячей "Парме"
Клопп: Минамино именно тот игрок, который нам нужен
"ПСЖ" предложит 80 млн евро за двух игроков "Милана"
Левандовски: ради такого тренера, как Клопп, можно пройти через огонь
«Рубин» собирает команду на вырост. Но получится ли таким образом спастись? 5
Наставник "Антальяспора": мы договорились о подписании контракта с Кудряшовым 2
Лэмпард подтвердил, что "Челси" готов продать Жиру
Мещеряков: Смолов в "Эспаньоле"? Ребят, не читайте газет по утрам 5
Все новости