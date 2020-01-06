В матче 18-го тура чемпионата Италии "Удинезе" обыграл "Лечче" со счетом 1:0.
Чемпионат Италии
18 тур
Гол: Де Пауль, 89
Лечче: Габриэл, Делл'Орко, Лучионе, Россеттини, Донати, Фалько, Табанелли (Фариас, 69), Тахцидис, Петриччоне, Манкозу, Бабакар
Удинезе: Муссо, Ларсен, Трост-Эконг, Де Майо, Нуйтинк, Сема (Пуззетто, 75), Де Пауль (Барак, 90+1), Мандрагора, Фофана, Несторовски (Лазанья, 65), Окака Чука
Предупреждения: Ла Мантиа, 80, Де Пауль, 89
"Удинезе" одержал победу над "Лечче"
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