Роналду смачно поцеловал Дибалу, празднуя гол «Ювентуса» (фото)

Во время матча 20-го тура Серии А «Ювентус» — «Парма» произошёл курьёзный эпизод. На 58-й минуте форвард туринцев Криштиану Роналду
вывел свою команду вперёд (2:1), этот гол в итоге стал победным.
Роналду в этом эпизоде ассистировал Пауло Дибала. Футболисты «Юве» побежали праздновать взятие ворот соперника. В итоге они повернулись друг к другу и случайно поцеловались. Момент поцелуя попал в объектив камер, после чего стал активно тиражироваться в интернете.
Роналду в этой встрече забил оба мяча «Ювентуса». Туринцы, благодаря победе, упрочили лидерство в турнирной таблице Серии А. Они теперь опережают «Интер», располагающийся на 2-й строчке, на 4 очка.