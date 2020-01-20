Роналду смачно поцеловал Дибалу, празднуя гол «Ювентуса» (фото)

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Роналду в этом эпизоде ассистировал Пауло Дибала. Футболисты «Юве» побежали праздновать взятие ворот соперника. В итоге они повернулись друг к другу и случайно поцеловались. Момент поцелуя попал в объектив камер, после чего стал активно тиражироваться в интернете.Роналду в этой встрече забил оба мяча «Ювентуса». Туринцы, благодаря победе, упрочили лидерство в турнирной таблице Серии А. Они теперь опережают «Интер», располагающийся на 2-й строчке, на 4 очка.