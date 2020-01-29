Как сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо, трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. Отмечается, что немецкий клуб уже выслал в "Милан" официальный запрос о трансфере польского форварда.
Ранее сообщалось, что в услугах Пентека заинтересованы "МЮ", "Тоттенхэм" и "Атлетико". "Милан" хочет выручить за игрока 30 миллионов евро.
Пентек перешел в "Милан" в январе 2019 года из "Дженоа". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
Пентек может продолжить карьеру в "Герте"
"Герта" рассматривает возможность приобретения нападающего "Милана" Кшиштофа Пентека.
Фото: ФК "Милан"
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