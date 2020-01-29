Пентек может продолжить карьеру в "Герте"



"Герта" рассматривает возможность приобретения нападающего " Милана " Кшиштофа Пентека.

Фото: ФК "Милан"

Как сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо, трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. Отмечается, что немецкий клуб уже выслал в "Милан" официальный запрос о трансфере польского форварда.



Ранее сообщалось, что в услугах Пентека заинтересованы "МЮ", "Тоттенхэм" и "Атлетико". "Милан" хочет выручить за игрока 30 миллионов евро.



Пентек перешел в "Милан" в январе 2019 года из "Дженоа". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.