"Ромелу — очень качественный игрок, но сегодня было не лучшее его выступление, он может и должен всё делать намного лучше. Его голы — важны, но он может прибавить и в других аспектах игры.
Он отлично освоился в команде, и я могу сказать о нем только хорошее. Очень рад, что получилось уговорить его перейти в "Интер", — цитирует Конте Football Italia.
Ромелу Лукаку перешел в "Интер" минувшим летом из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро. В этом сезоне на счету 26-летнего бельгийца 20 голов в 26 матчах за "нерадзурри" во всех турнирах.
"Интер" занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на три очка.
Конте: хорошо, что мы подписали Лукаку
Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, что доволен бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, оформившем дубль в матче с "Удинезе" (2:0).
Фото: Global Look Press
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