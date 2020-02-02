Конте: хорошо, что мы подписали Лукаку

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, что доволен бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, оформившем дубль в матче с "Удинезе" (2:0).

Фото: Global Look Press

"Ромелу — очень качественный игрок, но сегодня было не лучшее его выступление, он может и должен всё делать намного лучше. Его голы — важны, но он может прибавить и в других аспектах игры.



Он отлично освоился в команде, и я могу сказать о нем только хорошее. Очень рад, что получилось уговорить его перейти в "Интер", — цитирует Конте Football Italia.



Ромелу Лукаку перешел в "Интер" минувшим летом из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро. В этом сезоне на счету 26-летнего бельгийца 20 голов в 26 матчах за "нерадзурри" во всех турнирах.



"Интер" занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего "Ювентуса" на три очка.