"У него есть голова на плечах". Конте прокомментировал интерес к Мартинесу со стороны других клубов

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Лаутаро Мартинес может перейти в другой клуб.



"У него юный возраст, но есть голова на плечах. Слухи и разговоры в прессе ничего не значат. Постоянно говорят, что того или иного игрока могут продать или купить. Он, как и все остальные игроки, сконцентрирован на своей работе. А все остальное вокруг для них ничего не значит", - приводит слова специалиста журналист Джанлуки ди Марцио.



Ранее сообщалось, что в услугах Мартинеса заинтересованы "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити".



"Интер" после 23 туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка.