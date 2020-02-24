Итальянское правительство согласилось с проведением матчей без зрителей из-за вспышки коронавируса

Итальянское правительство в связи со вспышкой коронавируса в стране все больше склоняется к тому, чтобы проводить матчи без зрителей, сообщает Football Italia.

Источник: EPA

Вчера из-за вспышки коронавируса перенесли четыре игры Серии А. Сообщалось, что матчи могут проводить на нейтральных стадионах, но высшие чины отказались от такой идеи из-за проблем с логистикой.



Сообщается, что в итоге правительство страны и руководство лиги пришли к тому, что все матчи чемпионата и еврокубков будут проходить без зрителей. Документ будет подписан сегодня вечером.