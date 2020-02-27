Кулибали может оказаться в "Баварии" или "Эвертоне"

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали может летом перейти в мюнхенскую "Баварию" или "Эвертон", La Gazzetta dello Sport.

Фото: Goal.com

"Бавария" рассматривает кандидатуру 28-летнего защитника в качестве замены Джерому Боатенгу, а в трансфере в "Эвертон" заинтересован лично главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти, которому игрок знаком по совместной работе в "Наполи".



Ранее сообщалось об интересе к Кулибали со стороны "МЮ", но до предметных переговоров дело не дошло.



Действующее соглашение 28-летнего сенегальца и "Наполи" рассчитано до лета 2023-го года.



В сезоне 2019/2020 Кулибали принял участие в 21-м матче за неаполитанцев во всех турнирах.