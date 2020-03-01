"Аталанта" со счетом 7:2 разгромила "Лечче"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Лечче" потерпел крупное поражение от "Аталанты". Встреча завершилась со счетом 2:7.



Чемпионат Италии



26 тур



"Лечче" - "Аталанта" 2:7



Голы: Донати, 17 (авто.), Сапата, 22, Сапонара, 29, Донати, 39, Иличич, 47, Сапата, 54, 62, Мурьель, 87, Малиновский, 90+1



Лечче: Габриэл, Кальдерони, Россеттини, Лучионе, Донати, Сапонара, Барак, Дейола, Маер (Шахов, 63), Манкозу (Тахцидис, 63), Лападула



Аталанта: Голлини, Кальдара, Гозенс, Хатебур, Паломино, Иличич (Мурьель, 73), Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 69), Сапата (Тамез, 85)



Предупреждения: Хатебур, 45+1, Паломино, 57, Лучионе, 66, Сапонара, 70