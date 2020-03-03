Завтра, 4 марта, должен был пройти ответный матч полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом".
Матч был отменён в целях предосторожности из-за распространения вируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что на игру пустят болельщиков, но им будет необходимо пройти тщательный досмотр и подтвердить, что они проживают не на пораженных коронавирусом территориях Италии.
В первом матче на "Сан Сиро" команды сыграли со счётом 1:1. В составе "россонери" отличился Анте Ребич, а сравнял счет в дополнительное время с пенальти нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В последние дни на Апеннинском полуострове обострилась эпидемия уханьского коронавируса. Число погибших превысило 50 человек. Зараженных - более 2000.
Матч Кубка Италии между "Ювентусом" и "Миланом" отменён из-за коронавируса
Ответный полуфинальный матч Кубка Италии между туринским "Ювентусом" и "Миланом" отменён из-за вспышки коронавируса.
Фото: ФК "Ювентус"
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