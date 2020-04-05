Голландец попросил своего агента найти ему другую команду. Мино Райола, являющийся представителем Де Лигта, планирует предложить защитника мадридскому "Реалу". По информации испанской газеты ABC, "сливочные" как раз в поисках укрепления центральной защитной линии.
20-летний защитник считает, что адаптация в Испании пройдет быстрее и легче, чем в Италии.
Напомним, Маттейс Де Лигт перешел в туринский клуб из "Аякса" летом 2019 года за 85,5 миллионов евро. В текущем сезоне голландец провел за "Ювентус" 27 игр и записал на свой счет 2 мяча.
Де Лигт хочет покинуть "Ювентус"
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт хочет покинуть итальянский клуб уже летом.
Фото: Football.ua
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