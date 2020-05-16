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"Люди продолжают умирать. Считаю, что нам стоит подождать." Экс-тренер сборной Италии - о возобновлении Серии А

Экс-наставник сборной Италии Чезаре Пранделли выразил мнение о возможном возобновлении матчей Серии А.
Фото: Новости Футбола
- Почему бы нам не подождать, пока ситуация не прояснится. Мы можем возобновить чемпионат в июле, а не в июне. Это правда, что футбол заставляет забыть обо многих вещах на 90 минут. Но не думаю, что болельщики обязательно хотят видеть футбольные матчи именно сейчас. Не уверен, что не боялся бы играть, если бы сейчас был футболистом. Люди продолжают умирать каждый день. Считаю, что нам стоит подождать, - цитирует специалиста Corriere di Brescia.

Чемпионат Италии может быть доигран в формате плей-офф

Клубы Серии А хотят возобновить сезон 13 июня

Напомним, чемпионат Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Клубам осталось доиграть 12 матчей, а лидером после 26 туров с 63 очками является "Ювентус".

По официальной статистике на 17 мая в Италии зафиксировано почти 225 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровело более 122 тысяч человек, умерло более 31 тысячи.

В России 281 752 заболевших, вылечилось 67 373 человека, 2 631 человек умер. Россия располагается на 2-м месте в мире по числу зараженных. По всему миру число заболевших коронавирусом перевалило отметку в 4,7 миллиона человек.


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Теги: Пранделли Серия А Коронавирус
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