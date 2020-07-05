"Аталанта" с минимальным счетом обыграла "Кальяри"

В матче 30-го тура итальянской Серии А "Аталанта" одержала победу над "Кальяри".



Встреча завершилась со счетом 1:0.



Чемпионат Италии



30 тур



"Кальяри" - "Аталанта" 0:1



Голы: Мурьель, 27 (пен.)



Кальяри: Краньо, Карбони, Пизакане (Клаван, 75), Валюкевич, Ликояннис (Матьелло, 67), Рог, Нандес, Ионицэ (Фараго, 67), Найнгголан (Бирса, 67), Педро, Симеоне (Рагацу, 75)



Аталанта: Спортьелло, Шутало (Толой, 83), Кастань, Хатебур (Гозенс, 74), Паломино, Кальдара, Тамез, Рон, Малиновский (Иличич, 60), Пашалич (Гомес, 60), Мурьель (Сапата, 61)



Предупреждения: Карбони, 5, Пизакане, 44, Паломино, 62, Нандес, 70, Хатебур, 71



Удаления: Карбони, 26



В других матчах "Удинезе" и "Дженоа" сыграли вничью (2:2), "Брешия" со счетом 2:0 обыграла "Верону", "Сампдория" разгромила "СПАЛ" (3:0), "Фиорентина" выиграла у "Пармы" (1:2).