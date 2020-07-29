"Сассуоло" забил 5 голов "Дженоа"

Чемпионат Италии



37 тур



"Сассуоло" - "Дженоа" 5:0



Гол: Траоре, 26, Берарди, 40, Капуто, 66, Распадори, 74, Капуто, 77

В матче 37-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" на своем поле с крупным счетом обыграл "Дженоа".Встреча завершилась со счетом 5:0.Консильи, Рожерио (Кириопулос, 79), Феррари, Марлон, Тольян, Локателли (Обьянг, 73), Бурабья, Траоре (Хараслин, 65), Джуричич (Распадори, 73), Берарди (Манзари, 79), Капуто: Перин, Гольданига, Бираски (Кришито, 46), Мазиелло, Ромеро, Кассата (Анкерсен, 46), Ягелло (Бехрами, 61), Шоне (Фальке, 72), Лерагер, Пинамонти, Пандев (Фавилли, 72)Ромеро, 15, Обьянг, 85В других матчах "Удинезе" на своем поле проиграл "Лечче" (1:2), а "Верона" разгромила СПАЛ (3:0).