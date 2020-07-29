"Сассуоло" забил 5 голов "Дженоа"

Встреча завершилась со счетом 5:0.
Чемпионат Италии
37 тур
"Сассуоло" - "Дженоа" 5:0
Гол: Траоре, 26, Берарди, 40, Капуто, 66, Распадори, 74, Капуто, 77
37 тур
"Сассуоло" - "Дженоа" 5:0
Гол: Траоре, 26, Берарди, 40, Капуто, 66, Распадори, 74, Капуто, 77
Сассуоло: Консильи, Рожерио (Кириопулос, 79), Феррари, Марлон, Тольян, Локателли (Обьянг, 73), Бурабья, Траоре (Хараслин, 65), Джуричич (Распадори, 73), Берарди (Манзари, 79), Капуто
Дженоа: Перин, Гольданига, Бираски (Кришито, 46), Мазиелло, Ромеро, Кассата (Анкерсен, 46), Ягелло (Бехрами, 61), Шоне (Фальке, 72), Лерагер, Пинамонти, Пандев (Фавилли, 72)
Предупреждения: Ромеро, 15, Обьянг, 85
В других матчах "Удинезе" на своем поле проиграл "Лечче" (1:2), а "Верона" разгромила СПАЛ (3:0).