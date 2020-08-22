На следующей неделе руководство миланского клуба проведет встречу с Конте, на которой обсудят будущее 51-летнего итальянского специалиста. Если Конте будет уволен, его место должен будет занять Массимилиано Аллегри.
В прошлом сезоне "Интер" под руководством Конте занял второе место в Серии А, вылетел из Кубка Италии и проиграл в финале Лиги Европы.
Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо
Аллегри может возглавить "Интер" на следующей неделе
Нынешний наставник "Интера" Антонио Конте может быть отправлен в отставку.
Фото: ФК "Интер"
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