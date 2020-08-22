Аллегри может возглавить "Интер" на следующей неделе

Нынешний наставник "Интера" Антонио Конте может быть отправлен в отставку.

Фото: ФК "Интер"

На следующей неделе руководство миланского клуба проведет встречу с Конте, на которой обсудят будущее 51-летнего итальянского специалиста. Если Конте будет уволен, его место должен будет занять Массимилиано Аллегри.



В прошлом сезоне "Интер" под руководством Конте занял второе место в Серии А, вылетел из Кубка Италии и проиграл в финале Лиги Европы.



Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо