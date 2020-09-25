"Ювентус" продаст Хедиру, Бернардески и Дугласа Косту ради трансфера Кьезы

"Ювентус" намерен подписать полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу.

Фото: ФК "Фиорентина"

Как сообщает источник, для приобретения итальянца туринцам необходимо расстаться с несколькими футболистами. В частности, речь идет о Сами Хедире, Федерико Бернардески и Дугласе Косте.



Отмечается, что "Фиорентина" готова вступить в переговоры с "Ювентусом". Сам Кьеза договорился об условиях 5-летнего контракта с туринцами еще в июне 2019 года. 22-летний хавбек по новому соглашению будет получать зарплату в размере 10 млн евро в год до уплаты налогов.



В минувшем сезоне чемпионата Италии Кьеза принял участие в 34 матчах, в которых забил 10 голов (1 с пенальти) и отдал 9 голевых передач.



Источник: Sky Sport Italia