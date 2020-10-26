"Во-первых, я не удивлен, что он поменял чемпионат. Игрок такого уровня должен выступать в Европе, расти дальше. Сейчас он в лучшей лиге, выходит на поле против звезд — это совсем другой уровень. Италия подходит Миранчуку. Там физически сильная лига, много внимания уделяют тактике. Если позже он соберется в Испанию или Германию, ему будет проще", - цитирует Фернандеша Российская газета.
Напомним, что Миранчук перебрался в "Аталанту" из "Локомотива" летом этого года. Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 млн евро. В дебютном матче за клуб из Бергамо против "Мидтьюлланна" (0:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов Алексей отметился забитым голом.
Во вторник, 27 октября, "Аталанта" во 2-м туре группового этапа ЛЧ на своем поле будет принимать "Аякс". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по Москве.
Фернандеш - о Миранчуке: игрок такого уровня должен выступать в Европе
Бывший футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением о переходе Алексея Миранчука из московского клуба в "Аталанту".
Фото: ФК "Аталанта"
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