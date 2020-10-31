В Италии ожидают, что Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" в матче с "Кротоне"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может дебютировать в стартовом составе своей команды в матче 6-го тура чемпионата Италии с "Кротоне".

Фото: ФК "Аталанта"

Вполне вероятно, что главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини сделает ставку на россиянина в качестве игрока основы, чтобы дать отдых некоторым из своих подопечных перед встречей Лиги чемпионов с "Ливерпулем".



Матч "Кротоне" - "Аталанта" состоится сегодня, 31 октября. Начало встречи - в 17:00 по Москве.



Источник: L'Eco di Bergamo