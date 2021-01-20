— Не сомневайтесь, тут все понимают, что он плохой мальчик. Но в последнее время "Фиорентина" совершила много неудачных трансферов, поэтому вряд ли кто-то удивится, если и Кокорин не выстрелит.
Лично мне эта сделка кажется странной, учитывая все, что мы знаем про этого игрока, — цитирует журналиста РБ-Спорт.
29-летний Кокорин выступает за "Спартак" с лета 2020 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. За московскую команду форвард провел 10 матчей, в которых стал автором двух голов и двух голевых передач.
Сегодня стало известно, что "Фиорентина" готова предложить за игрока пять миллионов евро.
Итальянский журналист: не сомневайтесь, тут все понимают, что Кокорин плохой мальчик
Итальянский журналист Марко Контейро высказался о форварде московского "Спартака" Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
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