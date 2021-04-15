В случае ухода основного вратаря из Бергамо, боссы "богини" могут попытаться привезти в команду 43-летнего Буффона. "Аталанта" уже предпринимала попытку подписать контракт с возрастным голкипером два года назад, но сам футболист предпочел вернуться в "Ювентус".
В текущем сезоне чемпионата Италии Буффон провел шесть матчей, в которых пропустил три мяча. Контракт голкипера с туринским клубом рассчитан до лета 2021 года.
Джанлуиджи стал игроком "Ювентуса" в 2001 году, перейдя из "Пармы" за рекордные для того времени 52,88 млн евро.
Источник: журналист Николо Скира.
Буффон может продолжить карьеру в "Аталанте"
"Аталанта" может подписать вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона если продаст Пьерлуиджи Голлини.
Фото: Getty Images
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