"Интер" арендовал Лукаку до конца сезона

Ромелу Лукаку вернулся в Италию.

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"Интер" официально арендовал Лукаку у "Челси" до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпиона Серии А.



Бельгийский нападающий будет выступать за миланский клуб до конца лета 2023 года. При этом у "нерадзурри" в договоре с "аристократами" нет права выкупа.



В прошлом сезоне бельгиец выступал за "Челси". Лукаку принял участие в 44 играх за "синих" и забил в них 15 голов. При этом отметился 2-мя результативными передачами. Контракт Ромелу с "аристократами" рассчитан до 30 июня 2026 года.



Лондонцы приобретали Лукаку у "Интера" и заплатили за него 115 миллионов евро. "Челси" получит от "Интера" за аренду форварда 8 миллионов евро.