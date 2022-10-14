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Агент Бийола: так понимаю, что Яка - цель "Интера" на летнее трансферное окно

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника "Удинезе" Яки Бийола, прокомментировал интерес со стороны "Интера" к его клиенту.
Фото: Getty Images
"Интер" со мной не связывался. Но я видел сообщения в прессе. Так понимаю, что Яка — цель клуба в летнее трансферное окно, а не сейчас", - приводит слова Чибежа "РБ Спорт".

Напомним, Яка Бийол до лета этого года выступал за московский ЦСКА. В июле он перебрался в "Удинезе". Там словенец успел провести семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Портал Trasfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 млн евро. В этом году ему исполнилось 23 года.


Бийол Интер Удинезе ЦСКА
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