Первый тренер Миранчука: если в "Торино" будет доверие к Леше, то он будет прибавлять и играть ярко

Первый тренер футболиста "Аталанты", выступающего на правах аренды в "Торино", Алексея Миранчука Александр Воронков высказался по поводу игры своего воспитанника в Серии А.

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27-летний россиянин Алексей Миранчук, выступающий на позиции атакующего полузащитника, с этого сезона защищает цвета итальянского "Торино" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Серии А футболист за 10 игр смог отличиться три раза, также на счету игрока 2 ассиста.



Вчера в рамках 16 тура Серии А Торино на своем не смог обыграть аутсайдера нынешнего розыгрыше итальянского первенства "Верону" (1:1). Единственный мяч подопечных Ивана Юрича красивым дальним ударом забил Миранчук. - Если в "Торино" будет доверие к Леше, то он будет прибавлять, играть ярко, чувствовать уверенность, развивать свои таланты в тонком пассе, стандарте и креативе, - приводит мнение Воронкова Sport24 27-летний россиянин Алексей Миранчук, выступающий на позиции атакующего полузащитника, с этого сезона защищает цвета итальянского "Торино" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Серии А футболист за 10 игр смог отличиться три раза, также на счету игрока 2 ассиста.Вчера в рамках 16 тура Серии А Торино на своем не смог обыграть аутсайдера нынешнего розыгрыше итальянского первенства "Верону" (1:1). Единственный мяч подопечных Ивана Юрича красивым дальним ударом забил Миранчук.