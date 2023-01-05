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Первый тренер Миранчука: если в "Торино" будет доверие к Леше, то он будет прибавлять и играть ярко

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Первый тренер футболиста "Аталанты", выступающего на правах аренды в "Торино", Алексея Миранчука Александр Воронков высказался по поводу игры своего воспитанника в Серии А.
Фото: Getty Images
- Если в "Торино" будет доверие к Леше, то он будет прибавлять, играть ярко, чувствовать уверенность, развивать свои таланты в тонком пассе, стандарте и креативе, - приводит мнение Воронкова Sport24.

27-летний россиянин Алексей Миранчук, выступающий на позиции атакующего полузащитника, с этого сезона защищает цвета итальянского "Торино" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше Серии А футболист за 10 игр смог отличиться три раза, также на счету игрока 2 ассиста.

Вчера в рамках 16 тура Серии А Торино на своем не смог обыграть аутсайдера нынешнего розыгрыше итальянского первенства "Верону" (1:1). Единственный мяч подопечных Ивана Юрича красивым дальним ударом забил Миранчук.


Торино Миранчук Ал
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