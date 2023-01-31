Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Черышев - о переходе в "Венецию": я хотел выбрать самое подходящее предложение, ждал свой момент

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Венеции" Денис Черышев рассказал, как выбирал новую команду после того, как летом 2022 года у него истекло соглашение с испанской "Валенсией".
Фото: ФК "Венеция"
"Поступали предложения от хороших команд, и я хотел выбрать самое подходящее. Первые варианты возникли в начале июня, через пару недель после окончания контракта с "Валенсией". Но я решил немного подождать и отказался от них. Смотрел на дальнейшее развитие событий. Потом те команды, которые выходили на меня изначально, понятное дело, взяли других игроков, их предложения стали неактуальны. А я ждал свой момент", — цитирует Черышева Sport24.

32-летний российский атакующий полузащитник Денис Черышев покинул "Валенсию" летом 2022 года и в качестве свободного агента перешел в "Венецию". Его действующее соглашение с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Черышева в полтора миллиона евро.

Футболист является воспитанником мадридского "Реала", дебютировал в основной команде в 2012 году, однако не смог закрепиться в "королевском клубе". Затем он был в аренде в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". За сборную России Черышев также дебютировал в 2012 году. На домашнем для нашей команды Чемпионате мира-2018, где сборная России вышла в 1/4 финала, вингер сыграл в 5 матчах и записал на свой счет 4 забитых гола.


Черышев Денис Венеция Валенсия Серия В
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Спартак" до сих пор не получил от "Вест Хэма" часть денег за Крала 1
ЦСКА официально подтвердил уход Гайча в "Верону"
Роман Шишкин - о Малкоме в "ПСЖ": они могут позволить себе любого игрока в мире. Зачем им Малком? 2
Черышев - о переходе в "Венецию": я хотел выбрать самое подходящее предложение, ждал свой момент
"Зенит" поздравил Миллера с днем рождения
Михаил Кержаков назвал лучшего вратаря на чемпионате мира в Катаре
Сергеев: до сих пор не понимаю, почему после драки в матче "Зенит" - "Спартак" не удалили Промеса, хотя он зачинщик 19
Быстров - о Сперцяне: если уезжать, то не в Нидерланды, а в топ-чемпионат. Смысл менять РПЛ на какой-нибудь ПСВ? 4
Осинькин: думаем, что Гарре впишется в игру "Крыльев Советов" и полностью заменит ушедшего Пиняева
Денис Черышев: держим связь с Черчесовым, но к себе в "Ференцварош" он не звал
Никифоров: сборной России надо готовиться к возможному возвращ­ению на международные турниры, есть пять окон для матчей
Радимов: "Ростов" по своему составу прыгнул выше головы, впечатляет прогресс футболистов 8
Угаров: "Зенит" от ухода Малкома ничего не теряет. Он не ключевая фигура, в РПЛ рядом нет никаких конкурентов
Кавазашвили - о ситуации с Головиным и Малиновским: когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно
Руководству "Сампдории" прислали пулю с угрозами. Команда идет предпоследней в Серии А