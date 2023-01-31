"Поступали предложения от хороших команд, и я хотел выбрать самое подходящее. Первые варианты возникли в начале июня, через пару недель после окончания контракта с "Валенсией". Но я решил немного подождать и отказался от них. Смотрел на дальнейшее развитие событий. Потом те команды, которые выходили на меня изначально, понятное дело, взяли других игроков, их предложения стали неактуальны. А я ждал свой момент", — цитирует Черышева Sport24.
32-летний российский атакующий полузащитник Денис Черышев покинул "Валенсию" летом 2022 года и в качестве свободного агента перешел в "Венецию". Его действующее соглашение с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Черышева в полтора миллиона евро.
Футболист является воспитанником мадридского "Реала", дебютировал в основной команде в 2012 году, однако не смог закрепиться в "королевском клубе". Затем он был в аренде в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". За сборную России Черышев также дебютировал в 2012 году. На домашнем для нашей команды Чемпионате мира-2018, где сборная России вышла в 1/4 финала, вингер сыграл в 5 матчах и записал на свой счет 4 забитых гола.
Черышев - о переходе в "Венецию": я хотел выбрать самое подходящее предложение, ждал свой момент
Полузащитник "Венеции" Денис Черышев рассказал, как выбирал новую команду после того, как летом 2022 года у него истекло соглашение с испанской "Валенсией".
Фото: ФК "Венеция"