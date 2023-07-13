По сведениям источника, оба итальянских клуба заинтересованы в подписании контракта с 27-летним футболистом и готовы предложить за его переход 5-6 миллионов евро. Контракт Миранчука с "Аталантой" истекает летом 2024 года, однако "Аталанта" не заинтересована в игроке и готова продать его в летнее трансферное окно.
В 31 матче за "Торино" Миранчук забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Он играл за команду на правах аренды в сезоне-2022/2023.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Торино" и "Верона" готовы выкупить Миранчука за 5-6 миллионов евро
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может вернуться в "Торино", либо продолжить карьеру в "Вероне".
Фото: ФК "Аталанта"