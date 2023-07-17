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Агент Кокорина: если "Фиорентина" рассчитывает на Сашу, он предпочтёт остаться

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Тимофей Бердышев, агент российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, заявил, что приоритетом для футболиста будет продолжение карьеры в итальянском клубе.
Фото: ФК "Фиорентина"
"Если "Фиорентина" рассчитывает на Сашу как на боевую единицу, которая будет получать игровую практику, то Александр предпочтёт остаться в клубе и играть", — сказал Бердышев.

32-летний Кокорин минувший сезон провёл в составе "Ариса", с которым стал чемпионом Кипра. Его контракт с итальянской командой, за которую он выступает с января 2020 года, истекает по окончании сезона-2023/2024. Ранее Кокорин отметился результативной передачей в товарищеской игре за "Фиорентину", отдав пас Луке Йовичу.

Источник: Metaratings.


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