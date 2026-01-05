"Интер" обыграл "Болонью" и сместил "Милан" с первого места

"Интер" одержал уверенную победу над "Болоньей" в матче 18-го тура чемпионата Италии.
ФК "Интер"
Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 3:1 в пользу "нерадзурри". Счёт на 39-й минуте открыл Пётр Зелиньски. После перерыва преимущество хозяев увеличил Лаутаро Мартинес, а на 74-й минуте третий мяч забил Маркус Тюрам.

"Болонья" ответила голом Сантьяго Кастро, который отличился на 83-й минуте.

Благодаря этой победе "Интер" вновь вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, опередив "Милан".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится