Захарян - в заявке "Реала Сосьедад" на матч против "Сельты"
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян включен в командную заявку на игру 6-го тура Ла Лиги.
Матч между "Реалом Сосьедад" и "Сельтой" в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги состоится сегодня, 3 сентября. Игра пройдет на стадионе "Реале Арена в Сан-Себастьяне, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что российский полузащитник Арсен Захарян остался недоволен решением главного тренера команды не выпустить его на замену в прошлом туре и ушел в раздевалку до финального свистка. Позднее в клубе опровергли эту информацию.