Тиаго Силва: мы не играли в футбол и не заслужили того, чтобы пройти в четвертьфинал

Капитан "ПСЖ" Тиаго Силва высказал мнение о поражении от "Барселоны" (5:6 по сумме двух матчей) и вылета из Лиги чемпионов."Слов нет, сегодня мы не играли в футбол. Сложно что-то объяснить, мы не смогли показать свою игру и упустили выход в следующий раунд. В первом матче мы добились отличного результата, но сегодня мы не заслужили того, чтобы пройти в четвертьфинал.Я не оправдываюсь, но фола на Суаресе не было, да и мы сами могли рассчитывать на пенальти. При всем при этом, мы не должны винить судей, так как сами не сыграли так, как должны были", – заявил бразилец.