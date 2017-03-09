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Тиаго Силва: мы не играли в футбол и не заслужили того, чтобы пройти в четвертьфинал

Капитан "ПСЖ" Тиаго Силва высказал мнение о поражении от "Барселоны" (5:6 по сумме двух матчей) и вылета из Лиги чемпионов.

"Слов нет, сегодня мы не играли в футбол. Сложно что-то объяснить, мы не смогли показать свою игру и упустили выход в следующий раунд. В первом матче мы добились отличного результата, но сегодня мы не заслужили того, чтобы пройти в четвертьфинал.

Я не оправдываюсь, но фола на Суаресе не было, да и мы сами могли рассчитывать на пенальти. При всем при этом, мы не должны винить судей, так как сами не сыграли так, как должны были", – заявил бразилец.

"Sports.ru"
Теги: ПСЖ Силва
Сегодня, 11:54
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№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 12:37) #
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Верно! И винить надо, прежде всего, себя.....
Регистрация: 17.06.2016
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