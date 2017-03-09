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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (41)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (41)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Виталий Денисов: такие матчи, как "Барселона" - ПСЖ, случается раз за много-много лет
Защитник "Локомотива" Виталий Денисов считает, что второй пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) был спорным.
– Расскажите, как вам вчерашний матч "Барселоны с ПСЖ?
– Тяжело подобрать какие-то слова. Когда тебе надо забить пять, а впоследствии шесть мячей, чтобы пройти дальше – это что-то невероятное! И случается раз за много-много лет. Что скажу про судейство? Второй пенальти – это большой вопрос.
Повтор же момента, когда Маскерано срубил Ди Марию в штрафной, я, честно говоря, не смотрел, но видел, что Маскерано его догонял, ударил, и мяч улетел аж влево. Если судить по траектории мяча, скорее всего, там был фол.
"Спорт-Экспресс"
– Расскажите, как вам вчерашний матч "Барселоны с ПСЖ?
– Тяжело подобрать какие-то слова. Когда тебе надо забить пять, а впоследствии шесть мячей, чтобы пройти дальше – это что-то невероятное! И случается раз за много-много лет. Что скажу про судейство? Второй пенальти – это большой вопрос.
Повтор же момента, когда Маскерано срубил Ди Марию в штрафной, я, честно говоря, не смотрел, но видел, что Маскерано его догонял, ударил, и мяч улетел аж влево. Если судить по траектории мяча, скорее всего, там был фол.
"Спорт-Экспресс"
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