Виталий Денисов: такие матчи, как "Барселона" - ПСЖ, случается раз за много-много лет

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов считает, что второй пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) был спорным.– Тяжело подобрать какие-то слова. Когда тебе надо забить пять, а впоследствии шесть мячей, чтобы пройти дальше – это что-то невероятное! И случается раз за много-много лет. Что скажу про судейство? Второй пенальти – это большой вопрос.Повтор же момента, когда Маскерано срубил Ди Марию в штрафной, я, честно говоря, не смотрел, но видел, что Маскерано его догонял, ударил, и мяч улетел аж влево. Если судить по траектории мяча, скорее всего, там был фол.