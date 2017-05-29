Андреа Барцальи: каждый игрок "Ювентуса" верит в победу над "Реалом"

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с "Реалом"."У нас не будет недостатка энергии в Кардиффе, излишнего волнения от команды тоже не ждите. "Ювентус" провел последний матч в чемпионате Италии и начал думать об игре с "Реалом". Сейчас каждый игрок "Ювентуса" верит в победу. Мы осознаем всю силу соперника, но понимаем и то, что с такой игрой, как в прошлых матчах, нам многое по плечу", — сказал футболист в эфире Mediaset Premium.