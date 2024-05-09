"Слишкович заслужил эту награду. При нем команда не проиграла ни одного матча при условии, что Владимир только начал исполнять обязанности главного тренера, это тоже весьма непросто. Поймите, что для меня самое главное - это победы "Спартака". Если это будет происходить при Слишковиче, то я, конечно, буду этому рад", - заявил Гладилин.
Владимир Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака" 15-го апреля 2024-го года. Босниец вступил в должность после увольнения испанского специалиста Гильермо Абаскаля, в штаб которого он ранее входил. В четырех матчах под руководством Слишковича в РПЛ "Спартак" набрал 8 очков.
В матче 25-го тура "красно-белые" разгромили в выездном матче "Ростов". В перенесенном 21-м туре сыграли вничью с ЦСКА в дерби (0:0). Матч 26-го тура против "Локомотива" завершился победой (3:2), а в 27-м туре против "Пари НН" была вновь зафиксирована безголевая ничья (0:0).
Источник: "РБ Спорт"
Гладилин: Слишкович заслужил награду лучшему тренеру РПЛ. Самое главное - это победы "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Владимир Гладилин прокомментировал признание наставника "красно-белых" Владимира Слишковича лучшим тренером РПЛ в апреле.
Фото: официальный сайт "Спартака"