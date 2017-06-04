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Массимилиано Аллегри: футбол бывает кошмарным, но для "Ювентуса" эра не закончилась
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поздравил команду с проделанной работой.
"В первую очередь, хочу поздравить своих ребят с проделанной работой — это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их.
В первом тайме мы играли красиво, но во втором "Реал" прибавил, и нам оказалось нечем ответить. Футбол бывает кошмарным. После ударов Пьянича и Касемиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном случае.
При счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Научиться понимать, когда ускорять игру, а когда замедлять.
Не думаю, что для "Ювентуса" закончилась какая-то эра. Буффон и Бардзальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать еще раз в новом сезоне.
"Ювентус" все еще растет, прибавляет. Если нам удастся привлечь новых игроков и внедрить их в команду, тогда в следующей Лиге чемпионов мы вновь будем конкурентоспособны", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.
"Газета.ру"
"В первую очередь, хочу поздравить своих ребят с проделанной работой — это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их.
В первом тайме мы играли красиво, но во втором "Реал" прибавил, и нам оказалось нечем ответить. Футбол бывает кошмарным. После ударов Пьянича и Касемиро были рикошеты, но мяч влетел в сетку лишь в одном случае.
При счете 1:2 мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо исправлять то, как мы реагируем на некоторые игровые ситуации, нужно лучше распоряжаться мячом. Научиться понимать, когда ускорять игру, а когда замедлять.
Не думаю, что для "Ювентуса" закончилась какая-то эра. Буффон и Бардзальи будут с нами и в следующем году, они еще много могут нам дать. Конечно, команде надо развиваться, чтобы выйти на более высокий уровень в плане техники игры. После отпуска вернемся к работе с новой мотивацией. Футбол дает шанс попробовать еще раз в новом сезоне.
"Ювентус" все еще растет, прибавляет. Если нам удастся привлечь новых игроков и внедрить их в команду, тогда в следующей Лиге чемпионов мы вновь будем конкурентоспособны", — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.
"Газета.ру"
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