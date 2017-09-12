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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков: в матче с "Марибором" мы не отойдём от своей тактики
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что красно-белые будут играть в матче Лиги чемпионов против словенского "Марибора", отталкиваясь от своей тактики.
"Мы не обсуждали и не обращали внимания на мнения тех, кто строить прогнозы. Мы будем готовы к матчу на все 100 процентов и не отойдём от своей тактики. Мы будем играть по той тактике, которую выберет тренер. Не дело игроков рассуждать о том, при какой формации играть удобнее или нет. Я не играл в 2009 году за сборную здесь (российская команда уступила сопернику в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 со счетом 0:1. - прим.), смотрел матч по телевизору, с тех пор прошло много времени, уже все успело забыться. В матче "Локомотива" и "Марибора" несколько лет назад мне удалось забить, но тогда мы сыграли со словенцами 1:1, так что ощущения от соперника двоякие", - цитирует Глушакова ТАСС.
"Мы не обсуждали и не обращали внимания на мнения тех, кто строить прогнозы. Мы будем готовы к матчу на все 100 процентов и не отойдём от своей тактики. Мы будем играть по той тактике, которую выберет тренер. Не дело игроков рассуждать о том, при какой формации играть удобнее или нет. Я не играл в 2009 году за сборную здесь (российская команда уступила сопернику в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 со счетом 0:1. - прим.), смотрел матч по телевизору, с тех пор прошло много времени, уже все успело забыться. В матче "Локомотива" и "Марибора" несколько лет назад мне удалось забить, но тогда мы сыграли со словенцами 1:1, так что ощущения от соперника двоякие", - цитирует Глушакова ТАСС.
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