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Валерий Минько: жду только победы от ЦСКА в этом матче

Советский и российский футболист Валерий Минько поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Манчестер Юнайтед".

"Лично я жду, конечно же, только победы от красно-синих в этом матче. За счет чего? Благодаря быстрому выходу в атаку, боевому настрою и бойцовскому характеру, а также организованной игре в обороне. Плюс у многих футболистов ЦСКА есть опыт выступлений в Лиге чемпионов — это тоже может свою роль сыграть", - цитирует Минько "Газета.ру".
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:13
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