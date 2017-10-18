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Юрий Вернидуб: "Герта" - это очень серьезный соперник

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Гертой".

"Очень хотелось бы добыть первую домашнюю победу. "Герта" представляет немецкий чемпионат, а я прекрасно знаю, насколько сильна сейчас бундеслига. По уровню, по классу, по дисциплине - это очень серьезный соперник. К тому же после Бильбао они будут смотреть на нас совсем по-другому. Насколько влияет на команду то, что приходится принимать соперников по Лиге Европы во Львове? Это очень тяжело. Думаю, любой тренер меня поймет. От Запорожья до Львова около тысячи километров. Представьте, что у нас три матча в неделю. Сначала играешь в Запорожье, улетаешь во Львов, хотя формально это домашний матч (спасибо еще, что мы летаем - не каждый клуб в Украине может себе это позволить!), после чего возвращаешься, а через пару дней уже нужно играть в другом украинском городе. То есть времени на восстановление очень мало", - цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.
Теги: Заря Герта
Сегодня, 16:02
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