Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:55
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
Журналист As: болельщики "Спартака" создали потрясающую атмосферу, никакой агрессии я не видел
13:58
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
Марко Трабукки: вот молодец Каррера - 5 иностранцев бегают за "Спартак" в ЛЧ и целых 6 россиян! (7)
13:11
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
Александр Кокорин: это будет матч "Зенита" с "Русенборгом", а не мое противостояние с Бендтнером (3)
12:38
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (10)
Лоренсо Мельгарехо: Каррера хотел, чтобы я боролся за каждый мяч и побеждал в единоборствах (10)
05:03
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Сергей Юран: «Спартак» выиграл не без доли везения. Не вынеси мяч Комбаров – спасти игру было бы сложно (7)
Юрий Вернидуб: "Герта" - это очень серьезный соперник
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Гертой".
"Очень хотелось бы добыть первую домашнюю победу. "Герта" представляет немецкий чемпионат, а я прекрасно знаю, насколько сильна сейчас бундеслига. По уровню, по классу, по дисциплине - это очень серьезный соперник. К тому же после Бильбао они будут смотреть на нас совсем по-другому. Насколько влияет на команду то, что приходится принимать соперников по Лиге Европы во Львове? Это очень тяжело. Думаю, любой тренер меня поймет. От Запорожья до Львова около тысячи километров. Представьте, что у нас три матча в неделю. Сначала играешь в Запорожье, улетаешь во Львов, хотя формально это домашний матч (спасибо еще, что мы летаем - не каждый клуб в Украине может себе это позволить!), после чего возвращаешься, а через пару дней уже нужно играть в другом украинском городе. То есть времени на восстановление очень мало", - цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.
"Очень хотелось бы добыть первую домашнюю победу. "Герта" представляет немецкий чемпионат, а я прекрасно знаю, насколько сильна сейчас бундеслига. По уровню, по классу, по дисциплине - это очень серьезный соперник. К тому же после Бильбао они будут смотреть на нас совсем по-другому. Насколько влияет на команду то, что приходится принимать соперников по Лиге Европы во Львове? Это очень тяжело. Думаю, любой тренер меня поймет. От Запорожья до Львова около тысячи километров. Представьте, что у нас три матча в неделю. Сначала играешь в Запорожье, улетаешь во Львов, хотя формально это домашний матч (спасибо еще, что мы летаем - не каждый клуб в Украине может себе это позволить!), после чего возвращаешься, а через пару дней уже нужно играть в другом украинском городе. То есть времени на восстановление очень мало", - цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.