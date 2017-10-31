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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Эдуардо Бериццо: в "Спартаке" много таких сильных игроков, как Промес
Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо в преддверии предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов со "Спартаком" отметил сильные стороны одного из лидеров московской команды полузащитника Квинси Промеса.
Встреча состоится 1 ноября, начало игры — в 22:45 мск. В 3-м туре красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
"Промес – сильный игрок. Очень техничный. В "Спартаке" много таких футболистов, которые могут решить эпизод один в один. Поэтому мы будем аккуратны. Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать", - цитирует Бериццо "Чемпионат.сом".
Встреча состоится 1 ноября, начало игры — в 22:45 мск. В 3-м туре красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.
"Промес – сильный игрок. Очень техничный. В "Спартаке" много таких футболистов, которые могут решить эпизод один в один. Поэтому мы будем аккуратны. Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать", - цитирует Бериццо "Чемпионат.сом".
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