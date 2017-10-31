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Эдуардо Бериццо: в "Спартаке" много таких сильных игроков, как Промес

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо в преддверии предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов со "Спартаком" отметил сильные стороны одного из лидеров московской команды полузащитника Квинси Промеса.

Встреча состоится 1 ноября, начало игры — в 22:45 мск. В 3-м туре красно-белые дома разгромили испанскую команду со счётом 5:1.

"Промес – сильный игрок. Очень техничный. В "Спартаке" много таких футболистов, которые могут решить эпизод один в один. Поэтому мы будем аккуратны. Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать", - цитирует Бериццо "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Севилья Промес
Сегодня, 19:36
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(1)
№2 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать
это хорошо,как ни странно.


Да, лучше так... чем как Амкар))
Регистрация: 24.09.2007
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Наше правило – выйти на поле и играть, атаковать

это хорошо,как ни странно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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