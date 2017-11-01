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Российских болельщиков в шарфах "Севильи" не пускают на игру со "Спартаком"

Российских болельщиков не пускают на матч группового турнира Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком", сообщает "Спорт-Экспресс.

УЕФА закрыл гостевую трибун из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. Тем не менее фанаты, надев на себя символику испанской команды, попытались попасть на стадион.

Работники арены вычислили россиян и отказались их пропускать. Корреспонденту запретили снимать это под угрозой лишения аккредитации.
Теги: Спартак Севилья
Сегодня, 22:12
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ох аукнется это западенцам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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