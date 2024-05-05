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Мостовой: главное, что "Спартак" не проиграл "Пари НН"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче 27-го тура РПЛ "Пари НН" - "Спартак" (0:0).
Фото: РФС
"Спартак" владел преимуществом в этой матче. Думал, что они победят с минимальным счетом, но не получилось. Главное - не проиграли, при Слишковиче еще ни разу не потерпели поражения. А для "Пари НН" любое очко - это победа", - цитирует Мостового "СЭ".

"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 27-м туре РПЛ. После 27-ми сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Динамо" на семь очков. "Красно-белые" сыграют с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов за право сыграть в Суперфинале турнира с победителем пары ЦСКА - "Зенит". Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба, а временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович. Вчера, 4-го мая, волжане также назначили нового главного тренера - Сашу Илича, сербский специалист заменил на этом посту Сергея Юрана, который был отправлен в отставку после шести поражений кряду в РПЛ.

Александр Мостовой Спартак Нижний Новгород
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