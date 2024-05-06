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Дркушич: не знаю, останусь ли я в команде, если "Сочи" вылетит из РПЛ

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Защитник сборной Словении Ванья Дркушич прокомментировал свое будущее в "Сочи".
Фото: Чемпионат.com
- Я не знаю, останусь ли я в команде, если "Сочи" вылетит в Первую лигу. Пока не знаю, от чего это будет зависеть. Я надеюсь, что после сезона я поеду в составе сборной Словении на Евро, а потом уже посмотрим какие опции будут.

Ванья Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Сочи" с января 2022 года. Нынешний контракт игрока сборной Словении с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне 24-летний игрок провел за сочинскую команду 21 матч и забил 2 мяча.

После 27 туров "Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков, и находится в зоне прямого вылета.

Источник: "Чемпионат"

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