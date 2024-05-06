По информации Legalbet, Роберт Морено, скорее всего, покинет пост главного тренера "Сочи" в случае вылета команды из РПЛ. Сообщается, что в команде довольны его работой и в клубе хорошая атмосфера, несмотря на результаты. Однако сам Морено хотел бы работать в высшей лиге.
Напомним, испанский специалист возглавил "барсов" 15 декабря 2023 года.
На данный момент сочинцы находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу, занимая последнее место в турнирной таблице с 20 набранными очками в 27 матчах. Отрыв от 14-й строчки, дающей право на стыковые игры за возможность побороться за место в РПЛ, составляет 6 очков.
Морено может покинуть "Сочи" в случае вылета в Первую лигу
Главный тренер "Сочи" Роберт Морено может уйти из клуба в случае вылета из РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"