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Морено может покинуть "Сочи" в случае вылета в Первую лигу

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Главный тренер "Сочи" Роберт Морено может уйти из клуба в случае вылета из РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
По информации Legalbet, Роберт Морено, скорее всего, покинет пост главного тренера "Сочи" в случае вылета команды из РПЛ. Сообщается, что в команде довольны его работой и в клубе хорошая атмосфера, несмотря на результаты. Однако сам Морено хотел бы работать в высшей лиге.

Напомним, испанский специалист возглавил "барсов" 15 декабря 2023 года.

На данный момент сочинцы находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу, занимая последнее место в турнирной таблице с 20 набранными очками в 27 матчах. Отрыв от 14-й строчки, дающей право на стыковые игры за возможность побороться за место в РПЛ, составляет 6 очков.

Морено Сочи
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