"Нестабильные результаты "Зенита"? Понимаете, это часть футбола. Каждый сезон непохож на другой. В этом году "Динамо" и "Краснодар" очень хороши. Но у нас осталось ещё четыре матча. Команда, которая выиграет наибольшее количество игр, станет чемпионом. Мы со своей стороны готовимся. Сейчас у нас все мысли о матче с "Факелом", - цитирует Кассьерру Metaratings.
После 26-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками, на первой строчке располагается московское "Динамо" с таким же количеством очком, но у команды Сергея Семака есть матч в запасе. "Сине-бело-голубые" сыграют ответный матч с московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России за право сыграть в Суперфинале турнира с победителем пары "Спартак" - "Балтика". Завтра, 6-го мая, "Зенит" на выезде сыграет с воронежским "Факелом" в 27-м туре РПЛ.
Кассьерра: нестабильные результаты "Зенита"? Понимаете, это часть футбола
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"