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Николас Пареха: 1:5 в Москве стали шоком, но теперь всё зависит от нас

Защитник "Севильи" Николас Пареха после победы над "Спартаком" (2:1) в матче четвертого тура Лиги чемпионов отметил, что его команда сумела отойти от поражения в Москве.

"Эта игра была очень важна для обеих команд. Три очка помогут нам в борьбе за плей-офф. Был шокирован после 1:5 в Москве, но всё теперь зависит от нас. Дома "Спартак" реализовал все моменты: шесть раз они подошли к воротам и забили пять голов. Был сумасшедший матч – вечер "Спартака". Но "Севилья" должна уметь справляться с трудностями. И в ответном матче мы это сделали", - цитирует Пареху "Матч ТВ"
Теги: Пареха Спартак Севилья
Сегодня, 02:33
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