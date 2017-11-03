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Матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов посмотрели более 2,3 миллионов зрителей каждый

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком", который транслировал телеканал "Матч ТВ", посмотрели более 2,5 млн телезрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, который приводит ТАСС.

Встреча, состоявшаяся в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Показатели смотрения игры среди целевой аудитории телеканала - мужчины старше 18 лет - достигли доли 15% по России и 21% по Москве. В сумме встречу посмотрели более 2,5 млн телезрителей.

Другой матч Лиги чемпионов с участием российской команды, в котором московский ЦСКА в гостях обыграл швейцарский "Базель" со счетом 2:1, собрал аудиторию 2,3 млн телезрителей, однако с учетом повтора трансляции этот показатель вырос до 3 млн.
Теги: Спартак ЦСКА
Сегодня, 20:46
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№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: grisha
ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 2,3 МИЛЛИОНОВ ЗРИТЕЛЕЙ КАЖДЫЙ
 Левым или правым КАЖДЫЙ - надо делить на два или умножить каждый глаз ))))))))))))))))))))))))
А если в очках то четыре на 1,150 + или - восемьсот косоглазых = и не сосчитыешь скока получится килограмм ))))))))))))))))))))))))))

ты сам то прочел что накатал тут? это ж реально больничка...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:35) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: grisha
ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 2,3 МИЛЛИОНОВ ЗРИТЕЛЕЙ КАЖДЫЙ
 Левым или правым КАЖДЫЙ - надо делить на два или умножить каждый глаз ))))))))))))))))))))))))
А если в очках то четыре на 1,150 + или - восемьсот косоглазых = и не сосчитыешь скока получится килограмм ))))))))))))))))))))))))))

Не надоело быть дауном? Родственникам дай почитать свои опусы - тебя сразу в психушку сдадут, даун. Или ты считаешь это нормальные глупости? Тьфу...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
интересно как возраст смотрящих высчитывали

ТАСС, как всегда, брал анализы кала ))))))))))))
Говно не обманет ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
интересно как возраст смотрящих высчитывали
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ПОСМОТРЕЛИ БОЛЕЕ 2,3 МИЛЛИОНОВ ЗРИТЕЛЕЙ КАЖДЫЙ
 Левым или правым КАЖДЫЙ - надо делить на два или умножить каждый глаз ))))))))))))))))))))))))
А если в очках то четыре на 1,150 + или - восемьсот косоглазых = и не сосчитыешь скока получится килограмм ))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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