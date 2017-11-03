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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов посмотрели более 2,3 миллионов зрителей каждый
Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком", который транслировал телеканал "Матч ТВ", посмотрели более 2,5 млн телезрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, который приводит ТАСС.
Встреча, состоявшаяся в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Показатели смотрения игры среди целевой аудитории телеканала - мужчины старше 18 лет - достигли доли 15% по России и 21% по Москве. В сумме встречу посмотрели более 2,5 млн телезрителей.
Другой матч Лиги чемпионов с участием российской команды, в котором московский ЦСКА в гостях обыграл швейцарский "Базель" со счетом 2:1, собрал аудиторию 2,3 млн телезрителей, однако с учетом повтора трансляции этот показатель вырос до 3 млн.
Встреча, состоявшаяся в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Показатели смотрения игры среди целевой аудитории телеканала - мужчины старше 18 лет - достигли доли 15% по России и 21% по Москве. В сумме встречу посмотрели более 2,5 млн телезрителей.
Другой матч Лиги чемпионов с участием российской команды, в котором московский ЦСКА в гостях обыграл швейцарский "Базель" со счетом 2:1, собрал аудиторию 2,3 млн телезрителей, однако с учетом повтора трансляции этот показатель вырос до 3 млн.
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