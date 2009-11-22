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Игорь Акинфеев догнал Алексея Березуцкого по количеству игр в Лиге чемпионов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев с с 69-ю матчами догнал рекордсмена команды по количеству игр в самом престижном клубном турнире — Алексея Березуцкого, сообщает официальный сайт клуба.

Также Акинфеев улучшил свой же рекорд для отечественных вратарей, отыграв на ноль 33-й еврокубковый матч, 15 из них в рамках Лиги чемпионов.
Теги: Акинфеев Березуцкий А. ЦСКА
Сегодня, 17:13
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№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:10) #
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Цитата: zeracool
и чего же хорошего в канифее, что чел всю жизнь просидел в одном клубе и не попытаться вырасти, перейти в топ клуб..стать лучшим в мире...


По этой логике ни в одном воспитаннике Спартака нет ничего хорошего...
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
хули вы меня минусуете, ущербы ?
своего жадного гигиенера минусуйте..

ЦСКА готов расстаться с Акинфеевым за 25 миллионов фунтов
22 ноября 2009 16:37

Московский ЦСКА оценил голкипера Игоря Акинфеева, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед», в 25 миллионов фунтов, сообщает Tribal Football. «Красные дьяволы» же пока предлагают за 23-летнего вратаря лишь 14 миллионов.

Несмотря на отказ сэра Алекса Фергюсона покупать новичков в новом трансферном сезоне, «МЮ» заинтересован в замене Эдвина ван дер Сара.


Английский Манчестер Юнайтед готовит предметное предложение московскому ЦСКА по приобретению голкипера сборной России Игоря Акинфеева
Ожидается, что трансфер россиянина, оцененного в 15 млн фунтов стерлингов, в стан Манчестер Юнайтед состоится летом 2011 года, но договориться о его переходе с руководством ЦСКА манкунианцы хотят уже сейчас.

Такая спешка связаны с тем, что летом завершает карьеру многолетний основной вратарь МЮ голландец Эдвин ван дер Сар, а найти ему замену по-прежнему не удается - переговоры по переходу в клуб сэра Алекса Фергюсона Давида де Хеа из Атлетитко и Мануэля Нойера из Байера успехом не увенчались.


я куею- фОнатЫ конюшни - кукарекушни сами не знают историю своего клуба, ссылки клянчат..
поколение ЕГЭ млять..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: акула
тем , что он из наших вратарей провел больше всех сухих матчей в еврокубках и за сборную.

ну ты же не глупый парень,должен понимать что главное качество а не количество,а когда нет баланса между двумя этими составляющими,тогда и говорить не о чем.Статистика говорит следующее:Акинфеев самый пропускающий вратарь сборной за всю историю,включая СССР, Антирекорд ЛЧ составляет 43 гола(11 лет)Худший вратарь ЧМ -2014,а вы все ладоши стерли,первый раз за 11 лет не пропустил в ЛЧ,смешные вы)
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: акула
Цитата: golden Axe
чем гордиться

тем , что он из наших вратарей провел больше всех сухих матчей в еврокубках и за сборную.

Цитата: Пивовед
было официальное предложение

ссылку укажи


тебе я могу только указать куда тебе пойти мелкими и щирокими шагами..
если понял- кивни..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: акула (Сегодня, 18:00) #
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online

Цитата: golden Axe
чем гордиться

тем , что он из наших вратарей провел больше всех сухих матчей в еврокубках и за сборную.

Цитата: Пивовед
было официальное предложение

ссылку укажи
Регистрация: 3.11.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zeracool
и чего же хорошего в канифее, что чел всю жизнь просидел в одном клубе и не попытаться вырасти, перейти в топ клуб.


пытался.
в 2009 году в МЮ Игорька всерьёз рассматривали как сменщика Ван дер Сара..
и было официальное предложение цске по поводу вратаря..

но вылез гнидер- и затребовал с саксов 25 миллионов фунтов или 41 миллион долларов...

все и окуели.. саксы были согласны на 16 миллионов фунтов..

тут подключилась Бавария и попыталась под шумок увести Игоря себе- типа , договоримся..

но гиенер ни в какую не желал уступить и снизить цену хотя бы для немцев...

и все отказались.
с тех пор- Акинфееву как отрезало..

а уже в 11 году Игорь впервые сказал, что ему не нужно никуда уезжать из цска..

так что, можно утвеждать, что именно жадный Гиенер сломал судьбу Акинфеева..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:47) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: акула
все тушинское поголовье вместе взятое меньше игр провело.

и пропустил больше чем кто либо,но ослу видимо все равно чем гордиться))Скоро снова указки будут виноваты и неправильные мячи
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: акула (Сегодня, 17:46) #
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  •  (3)
online

Цитата: zeracool

и чего же хорошего, что чел всю жизнь просидел в одном клубе

Яшину это скажи.
Регистрация: 3.11.2017
№2 Написал: zeracool москва (Сегодня, 17:43) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: акула
все тушинское поголовье вместе взятое меньше игр провело.

и чего же хорошего в канифее, что чел всю жизнь просидел в одном клубе и не попытаться вырасти, перейти в топ клуб..стать лучшим в мире....зато рекорд за рекордом..только кол-во матчей в чемпе России или лиги мало кого волнует...а анти рекордов тоже дохера..а косяков в сборной уууу..короче рекордсмен
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: акула (Сегодня, 17:31) #
  • +2
  •  (4)
online

все тушинское поголовье вместе взятое меньше игр провело.
Регистрация: 3.11.2017
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