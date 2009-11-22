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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (8)
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Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (6)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (6)
Игорь Акинфеев догнал Алексея Березуцкого по количеству игр в Лиге чемпионов
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев с с 69-ю матчами догнал рекордсмена команды по количеству игр в самом престижном клубном турнире — Алексея Березуцкого, сообщает официальный сайт клуба.
Также Акинфеев улучшил свой же рекорд для отечественных вратарей, отыграв на ноль 33-й еврокубковый матч, 15 из них в рамках Лиги чемпионов.
Также Акинфеев улучшил свой же рекорд для отечественных вратарей, отыграв на ноль 33-й еврокубковый матч, 15 из них в рамках Лиги чемпионов.
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