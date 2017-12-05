Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алан Дзагоев догнал Тихонова в списке лучших бомбардиров ЛЧ среди россиян

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев забил гол в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", который проходит в эти минуты на стадионе "Олд Траффорд".

Для хавбека "армейцев" этот мяч стал восьмым в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Андреем Тихоновым, который до сегодняшнего дня оставался единоличным лидером по числу голов в турнире среди россиян.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзагоев Тихонов ЦСКА
Вчера, 23:53
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 00:49) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ФКСМ_1922
Офсайд

У вас будут офсайды всегда
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 00:27) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
только гол на витиньо записали а не на осетина...
Регистрация: 16.07.2011
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:02) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: trachok
прям вот рассеянин этот луис

для примера написал. почувствуй разницу
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: trachok (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Shekel,
прям вот рассеянин этот луис
Регистрация: 12.05.2013
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:55) #
  • -5
  •  (13)
online

Луис Адриано забил 8 голов в двух играх с БАТЭ
Регистрация: 10.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.