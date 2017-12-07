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Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским

Юношеская лига УЕФА показала, что "Спартак" может на равных играть с ведущими школами Европы, заявил главный тренер молодежного состава красно-белых Алексей Лунин.

В матче заключительного тура группового этапа "Спартак" уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. "Ливерпуль" занял первое место в группе E с 15 очками и напрямую вышел в плей-офф. "Спартак" завершил групповой этап на втором месте (8) и сыграет в стыковых матчах с одним из клубов "пути чемпионов стран".

"Естественно, мы рады, что удалось выйти в следующий раунд. Домашний матч с "Ливерпулем" (2:1) и гостевой матч с "Севильей" (3:3) показали, что мы можем соперничать с ведущими командами Европы.

Ребята психологически окрепли, теперь они понимают, что могут играть с любым соперником. Мы увидели, что в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским. Что касается физической подготовки, какие-то моменты мы обязательно подтянем", - цитирует Лунина ТАСС.
Сегодня, 06:10
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 06:27) #
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Ещё одного титиретика питер вырастил - в довесок ....


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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